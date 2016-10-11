Криминал. 5 октября начальник Управления уголовного розыска по РТ Павел Серов рассказал о самых резонансных делах 2016 года.

Несмотря на то, что в Татарстане поддерживается стабильная оперативная обстановка, по некоторым преступлениям в республике наблюдается рост. В эту печальную статистику попали и убийства. По данным Управления уголовного розыска, за девять месяцев количество подобных правонарушений увеличилось на 6,85%.



В СМИ большой ажиотаж вызвало дело об убийстве, совершённом 23 мая. Учредитель одной из фирм Казани был найден убитым в подъезде своего дома по улице Завойского. У трупа были обнаружены огнестрельные ранения в области грудной клетки и головы. Преступником оказался бывший бизнес-партнёр потерпевшего, что послужило поводом для предположения о возвращении бандитских времён у представителей СМИ.



– Сразу же возник шум. Некоторые журналисты высказывались о том, что в Казань возвращаются 90-е, кровавые разборки и начинается раздел сфер влияния, – отметил Павел Серов.



Однако мотивом преступления стала старая обида. Потерпевший и виновный не поделили деньги, из-за чего последний влез в серьёзные долги и кредиты. Липатов предложил ему встретиться и сообщил, что с собой у него будет крупная сумма денег, часть которой он отдаст преступнику. Согласно следствию, бывший товарищ по бизнесу пошёл на убийство с целью завладеть всей суммой.



Павел Серов в ходе своего доклада подчеркнул, что в основном все убийства совершались на фоне пьяных и бытовых ссор. В том числе и одно из самых громких и резонансных преступлений 2016 года – убийство четырёх человек, в том числе одного ребёнка, в Чистополе.



На пепелище частного дома города были найдены 4 трупа с ножевыми ранениями. Тела принадлежали хозяйке дома, её сожителю, её подруге и дочери подруги. По горячим следам следствие поймало преступника. Им оказался знакомый жертв, которого они пригласили в дом на пикник. Мужчине показалось, что подруга хозяйки дома оскорбила его, тогда он и решился совершить своё страшное преступление. Сначала он убил мать и дочь ножом, а затем избавился таким же образом от свидетелей, хозяйки дома и её сожителя. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг дом. Преступник действовал в состоянии алкогольного опьянения.



Ещё одно резонансное преступление было раскрыто в Бугульме. 14 мая в самодельном шалаше были обнаружены трупы двух бомжей, мужчины и женщины. Согласно экспертизе, смерть наступила от ножевых ранений.



В ходе следствия поступила информация о конфликте между потерпевшими и подростками из соседнего микрорайона. Оперативно-розыскная группа провела активную работу с молодёжью. Как утверждает Павел Серов, результаты следствия удивили всех, кто занимался этим делом. Преступником оказался ученик средней школы 2001 года рождения. Выяснилось, что подросток пошёл на убийство, чтобы доказать своим друзьям, что он способен на серьёзный поступок. Известно, что преступник и свидетель находились под воздействием алкоголя.



В 2016 году по сравнению с 2015-м увеличилось количество убийств – на 6,8%, изнасилований – на 46%, мошенничеств уголовной направленности – на 6,2%, разбойных нападений – на 5,4%, квартирных краж – на 3,6%.



Снизилось число случаев умышленного причинения вреда здоровью – на 30%, хулиганств – на 35%, угонов автомобилей – на 21%, краж автомототранспорта – на 15%, грабежей – на 8% и краж – на 5,5%.



Фото: МВД по РТ



