В прошедшие выходные в одном из развлекательных комплексов города проходил отборочный турнир международного чемпионата по интеллектуальным играм Mission: Unlock Enoch. Для участия в турнире нужно было пройти отборочную квалификацию и собрать команду из 4 человек. Редакция Metro. Казань не могла остаться в стороне и выдвинула на участие свою команду «Метромены».

Квест представлял собой различные уровни на сообразительность, смекалку и логическое мышление. На прохождение квеста было отведено всего 20 минут.

К сожалению, наша команда не уложилась во временные рамки, но тот азарт и позитив, полученный во время прохождения квеста не сравнить ни с чем.

Всего в турнире приняло участие 50 команд. 12 из них смогли пройти квест раньше, чем закончилось время. Команда Cheshir показала наилучший результат в Казани и стала в нашем городе победителем. На прохождение испытаний ребятам понадобилось всего 12 минут 1 секунда и 43 миллисекунды. К сожалению, казанцы не смогут представлять нашу страну на международном финале в Будапеште, так как на данный момент лучший результат показала команда из Воронежа.

Отборочные испытания проходят команды более чем в 60 городах мира. На данный момент в России отборочные этапы уже прошли в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Ростове-на-Дону. Побороться за возможность представить Россию на финале еще предстоит Екатеринбургу и Москве.

В феврале будущего года по одной команде из каждой страны отправятся в Будапешт на мировой финал Mission: Unlock Enoch. В финальном состязание командам предстоит пройти уникальный квест в дополненной реальности, созданной знаменитым разработчиком игр и квестов Скоттом Николсоном.

Автор: Екатерина Семенова



Фото: пресс-служба Red Bull