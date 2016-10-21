Вчера вечером в Татарстане на трассе М7 произошло крупное ДТП, в котором пострадали сотрудники МВД по РТ. Фото и с места происшествия появились в социальных сетях. Очевидцы также сообщили о пострадавших: "Кошмар на трассе м7. Несколько часов назад после Оренбургской развязки произошло сильное ДТП, собралась огромная пробка в оба направления, по предварительной информации полковник МВД разбился пьяный (насчет состояния говорят очевидцы)", – такой пост появился в одной из групп "Вконтакте".

Однако, пресс-служба МВД по Республике Татарстан эту информацию опровергла:



– Около 7 часов вечера 20 октября 2016 года на 868 км. автодороги М7 столкнулись легковые автомобили «Ford Focus», «Ford Mondeo», а также два грузовика «MAN» и «Mersedes». В результате аварии незначительно пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в автомобиле «Ford Focus». Других пострадавших нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП, проводится служебная проверка.



Фото: vk.com/vkazani



