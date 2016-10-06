В субботу, 8 октября, любой желающий может испытать свои знания, приняв участие во Всероссийской контрольной по астрономии. Для этого нужно лишь купить билет в планетарий, сообщается на сайте планетария КФУ имени Леонова.



Инициатором проведения всероссийской контрольной выступил Московский планетарий. 23 города из различных регионов страны заявили о готовности участвовать в массовой акции по проверке естественно-научных знаний в области астрономии. Астрономическую грамотность населения будут оценивать по тесту из семи блоков, в каждом из которых пять заданий на знания о Солнечной системе, созвездиях, кометах и метеорах и истории космонавтики. К мероприятию присоединилась и Казань.



Проверить свои знания и ответить на вопросы теста можно будет 8 и 9 октября также и в онлайн-режиме на платформе «Яндекса»: https://yandex.ru/astronomy.

Фото: планетарий КФУ им. Леонова