Сегодня МВД по РТ сообщило о задержании подозреваемого в ряде грабежей пенсионерок.



Так, 28 сентября неизвестный молодой мужчина проник в квартиру 79-летней жительницы Казани под видом сотрудника фирмы по установке газового оборудования. Оказавшись в квартире, незнакомец избил пенсионерку, после чего принялся её душить. Остановился он, лишь когда женщина потеряла сознание.



Забрав около 17 тысяч рублей – всё, что удалось найти в квартире, – нападавший скрылся. Как только потерпевшая пришла в себя, она тут же сообщила о случившемся в полицию.



Пока оперативники работали на месте преступления, в полицию обратилась престарелая жительница Советского района Казани. По словам пенсионерки, к ней в квартиру под предлогом установки датчиков утечки газа несколько минут назад пытался войти некий молодой мужчина в оранжевом жилете с надписью «Сигнал газ сервис». К счастью, женщина его не впустила. Тем не менее, приметы незнакомца полностью совпадали с приметами подозреваемого в разбойном нападении на улице Деловой. К моменту приезда оперативников злоумышленник успел скрыться.



Работая над раскрытием преступления, сотрудники отдела по раскрытию грабежей и разбоев Управления уголовного розыска МВД Татарстана совместно с коллегами из УМВД России по городу Казани установили, что несколько дней назад похожий на разыскиваемого мужчина наведался и в квартиру одного из домов на улице Шоссейная. После его ухода хозяева обнаружили пропажу планшетного компьютера.



Опросив жителей всех домов, где появлялся подозреваемый, отсмотрев десятки записей с уличных камер видеонаблюдения и проведя дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выяснили, что к преступлениям может быть причастен 25-летний житель поселка Ореховка Зеленодольского района. Его оперативники задержали накануне в одном из кафе рядом с железнодорожным вокзалом в Казани.



Потерпевшая – 79-летняя жительница Кировского района Казани – сразу же опознала нападавшего.



Свою вину задержанный, ранее уже дважды судимый за грабежи, признал частично. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).



Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан