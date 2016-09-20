В минувший понедельник в 0.40 водитель автомобиля БМВ Х6, следуя по ул. Татарстан со стороны ул. Московская совершил наезд на мужчину 25-30 лет, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщает ГИБДД УМВД России по г. Казани.



Также, 19 сентября 43-летний водитель автомобиля LADA-111730, следуя по Пр. Ямашева в направлении ул. Адоратского не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 32-летнего мужчину, который в момент наезда находился на проезжей части и устанавливал пластмассовые ограждения, после чего автомобиль Лада совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности автомобиль ЗИЛ КО-510 (цистерна - илосос), с последующим наездом на 22-летнего молодого человека и 43-летнего мужчину, которые стояли на проезжей части перед автомобилем ЗИЛ. В результате ДТП 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 22-летний молодой человек получил ушиб правого локтя и левого колена, ссадины, 43-летний мужчина получил закрытый перелом левой голени, ссадины правой голени.



Фото: ysia.ru