Российская певица Полина Гагарина в промежутках между концертами отправилась отдыхать на Мальдивы. О долгожданном отдыхе она подробно рассказала подписчикам в соцсети в Instagram. В первый день отдыха певица опубликовала фото с видом заката, подписав его: "Провожаем солнце". Уже на следующий день Полина Гагарина поделилась фото в бикини и рассказала, что наконец-то решилась сменить отель на виллу. - С суши переехали на водную виллу! Первый раз на это решилась, до этого как- то смущало! Но эта...