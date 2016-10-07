С 3 по 6 ноября в Казани пройдёт крупнейший в России XXVI международный фестиваль фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон».
Как сообщает портал мэрии Казани, каждый день фестиваля будет посвящён определенной группе мероприятий.
Так, 3 ноября работа конвента начнется с концерта акустического состава группы «Мельница».
Второй день фестиваля, 4 ноября, станет днём настольных игр.
5 ноября конвент объединит любителей фехтования. В этот день почитатели исторических боев увидят турнир по историческому фехтованию, а в фойе фестиваля пройдут обучающие занятия от мастеров артистического фехтования.
Кроме того, в течение четырёх дней конвента будут проходить семинары и круглые столы, различные турниры, а также конкурс для начинающих разработчиков игр.
Фото: tatar-inform.ru