С 3 по 6 ноября в Казани пройдёт крупнейший в России XXVI международный фестиваль фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон».

Как сообщает портал мэрии Казани, каждый день фестиваля будет посвящён определенной группе мероприятий.

Так, 3 ноября работа конвента начнется с концерта акустического состава группы «Мельница».

Второй день фестиваля, 4 ноября, станет днём настольных игр.

5 ноября конвент объединит любителей фехтования. В этот день почитатели исторических боев увидят турнир по историческому фехтованию, а в фойе фестиваля пройдут обучающие занятия от мастеров артистического фехтования.

Кроме того, в течение четырёх дней конвента будут проходить семинары и круглые столы, различные турниры, а также конкурс для начинающих разработчиков игр.

Фото: tatar-inform.ru