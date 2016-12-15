14 декабря в Ратуше прошла XII сессия Казанской городской Думы.

Депутаты Казанской городской Думы утвердили Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года. Документ, который предполагает устойчивый экономический рост современной городской среды, представил на рассмотрение депутатам мэр Казани Ильсур Метшин.



Мэр рассказал также, что Стратегия-2030 разрабатывалась в течение года, к обсуждению вариантов развития города на дискуссионных площадках, заседаниях стратегического совета было привлечено около тысячи человек – предпринимателей, экспертов из разных отраслей. Свои предложения внесли 845 человек, участвуя в интернет-опросе на официальном сайте города. Большую часть в разработке документа сыграли и представители депутатского корпуса.



«Главная стратегическая цель Казани сформулирована по аналогии со стратегией республики – столица стремиться стать ведущим российском центром научно-образовательной, инновационной и финансовой деятельности» - сказал Ильсур Метшин.



По словам Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова, документ предназначен не только для внутренней работы мэрии, но и для жителей города.



На сессии депутаты Казанской городской Думы приняли бездефицитный социально-ориентированный бюджет. Доходы и расходы в нём составляют по 19,6 млрд рублей.



Бюджет города – социально-ориентированный: 70 % бюджетных средств направлено на расходы в социальной сфере.



На XII сессии Казанской городской Думы также было отмечено, что в следующем году бюджетов не предусмотрено финансирование реализации таких программ, как «Программа профилактики наркотизации населения Казани на 2016-2020 гг.», « Программа противостояния терроризму и профилактика экстремизма» и « Программа развития туризма».



К сожалению, без финансирования в 2017 году также остаётся благоустройство скверов и парков. Но при этом депутаты отметили, что в следующем году планируется дополнительное финансирование программы школьного питания.



Автор: Наталья Логинкина

Фото: tatcenter.ru