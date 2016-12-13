Особенное творчество. Уже в девятый раз республиканский фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями прошёл в Казани



1 Начало.

Организатором фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья!» является Советский район города. Стартовал фестиваль ещё в 2008 году, но тогда в нём приняли участие только Дербышкинский детский дом и школа-интернат №6. Со временем фестиваль рос, сейчас в нём участвует более 600 детей и взрослых из 20 учреждений, в том числе представлены такие районы, как Сабинский, Нурлатский, Лаишевский, Арский, Пестречинский, Нижнекамский, Елабужский и Чистопольский.



2 Ярмарка.

В гала-концерте фестиваля, который в этом году прошёл в кукольном театре «Экият», приняли участие около 150 детей и взрослых с ограничениями. На сцену вышли лучшие артисты и коллективы, которые в октябре стали лауреатами в своих учреждениях. А до концерта была организована благотворительная ярмарка, которую подготовили дети из детских садов Советского района. Все вырученные деньги пойдут на операцию по восстановлению зрения 13-летнего Кирилла Лебедева.



3 Своих не бросаем.



Многие ребята находят себя благодаря фестивалю.

– Мы не бросаем и отслеживаем дальнейшую судьбу выпускников фестиваля. Кто-то из них трудоустраивается, кто-то начинает учиться. Алексей Романов, который выступал с Ником Вуйчичем, – это тоже тот ребёнок, который принимал участие в нашем фестивале и благодаря талантам педагогов достиг больших результатов – отметила помощник президента РТ Лейла Фазлеева.



4 Постоянные участники.

Есть коллективы и ребята, которые принимают участие в фестивале каждый год. Таков, например, коллектив мальчиков-колясочников «Шалунишки» из Дербышкинского дома-интерната.



– Если в первые годы они выходили на сцену и не могли произносить слова, то с каждым годом они всё больше развиваются, у них появился свой солист, сейчас они начали разговаривать, – рассказала о коллективе заместитель главы администрации Советского района Айсылу Хамзина.



5 Берём всех.

Ребята готовятся к фестивалю целый год, занимаются со своими педагогами. Репетиции в танцевальном кружке Дербышкинского интерната проходят 2-3 раза в неделю, их ведёт молодой хореограф Римма Шулаева. Всего у неё занимается около 40 ребят с 4 до 18 лет.



– Детишки все с разными диагнозами и возможностями. Таким детям сложно ориентироваться на сцене, не потеряться, когда выступает много людей вместе, – поделилась Римма Шулаева. – Мы берём всех заниматься по желанию, танцуют даже колясочники, просто сидя.



Цифра



600 детей и взрослых принимают участие в фестивале сейчас.



Кстати



Мечты сбываются:



• Поэт. Выпускник фестиваля поэт Ислам Рамазанов нашёл здесь спонсоров, которые помогли ему выпустить первый сборник стихов «Мелодия в тишине», куда вошли произведения ещё трёх авторов.



Фото и текст: Анна Главатских