13 октября 2016 года в мире отмечается Всемирный день тромбоза. В России к этому дню приурочена масштабная социальная акция «День МНО», которая проводится уже в пятый раз. В этом году в ней участвуют 43 медицинских организации из 22 городов России, в числе которых и Казань. Акция проходит при поддержке Российского кардиологического общества и призвана привлечь внимание широкой общественности к важности приема антикоагулянтов для снижения риска появления тромбов и своевременному контролю свертываемости крови.

Во время проведения акции «День МНО» пациенты смогут сдать анализ на уровень свертываемости крови с помощью экспресс-метода и уже через несколько минут получить результат и консультацию специалиста.

Большинство пациентов с подобными заболеваниями должны пожизненно принимать препараты, способствующие разжижению крови, – антикоагулянты. Однако, по данным российских регистров, только до 30 % пациентов с высоким риском развития инсульта и тромбоза действительно принимают их.

В Казани акция «День МНО» пройдет в РКБ №2 по адресу: ул. Чехова 1а, кабинет забора крови лаборатории.Записаться на прием и получить информацию, нужно ли измерять МНО именно вам, можно по бесплатному телефону горячей линии 8 800 100-19-68 или зарегистрировавшись онлайн на сайте www.mnoportal.ru.



Фото: www.nedugamnet.ru