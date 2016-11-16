Благотворительный концерт в поддержку пациентско-волонтёрской организации «Без бергә - Мы вместе», оказывающей реабилитационную помощь людям, столкнувшимся с онкологией пройдёт в Казани в ближайшую среду.

23 ноября в 19:00 в молодежном центре «Ак Барс» состоится благотворительный концерт с участием звёзд татарской эстрады. Все собранные средства будут направлены на поддержание работы пациентско-волонтерской организации, центра поддержки людей, больных раком «Без бергә».

– Наша семья не понаслышке знает о всех жизненных трудностях борьбы с раком и проблеме онкозаболеваний. Моя мама сейчас борется с раком. Именно от неё я узнала о деятельности пациентско-волонтерской организации «Без бергә». После посещения одного из занятий арт-терапии её настроение и самочувствие улучшилось. Возникло желание поблагодарить замечательных людей, по инициативе которых проходят подобные встречи, а затем и идея организации концерта, – Дилия Ахметшина , певица, организатор концерта.

По предложению министра здравоохранения РТ - Вафина Аделя Юнусовича 2016 год объявлен годом борьбы с раком. Несмотря на то, что операционное лечение и последующее сопровождение в Татарстане оказывается на очень высоком уровне, этого недостаточно для того, чтобы люди с онкозаболеваниями вернулись к нормальной, насыщенной событиями жизни. Именно на поддержку социально-психологической адаптации онковыздоравливающих направлена деятельность пациентской организации «Мы вместе – Без бергә».



Для справки: целью пациентско-волонтерскаой организации, центра поддержки людей, больных раком «Без бергә» является восстановление после проведенного лечения. Благодаря регулярному проведению мероприятий, направленных на улучшение качества социальной жизни пациентов, период реабилитации, возвращения к прежней жизни происходит быстрее.

Фото: предоставлено организаторами

