Преступление. Суд отправил под стражу Илфака Галиева, уроженца Актанышского района, за надругательство над школьницей
Трагедия произошла 11 октября: подозреваемый напал на 11-летнюю школьницу в подъезде её дома, об этом сообщила пресс-служба СК по РТ.
По версии следствия, насильник на протяжении нескольких дней до случившегося употреблял алкогольные напитки. В день происшествия он шёл за девочкой до двери её дома, зашёл
в квартиру, где она живёт,
в момент, когда она открывала дверь. Преступник надругался над ребёнком, после чего скрылся с места преступления.
Мужчину поймали через несколько часов. Им оказался 43-летний житель села Татарские Суксы Актанышского района Илфак Галиев, ранее судимый по статьям «Хулиганство и покушение на изнасилование», «Угроза убийством».
Как стало известно, мужчина женат и имеет двоих детей, в Казани находился на учёбе.
Свою вину он признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
На видео, опубликованном на сайте МВД по РТ, задержанный Галиев говорит, что раскаивается в содеянном:
– Очень раскаиваюсь, всю жизнь себе испортил, девочке испортил, моим малолетним сыновьям испортил, жене испортил.
Также он признался, что не может объяснить, почему стал преследовать девочку, и объяснить, почему совершил преступление: «Башка не стала соображать», – выразился Галиев.
13 октября Московский районный суд Казани избрал меру пресечения Илфаку Галиеву: мужчину арестовали на два месяца, то есть под стражей он пробудет до 11 декабря.
В СМИ также появилась информация, что за время пребывания в городе Галиев совершил ещё несколько преступлений насильственного характера. Информация проверяется полицией.
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