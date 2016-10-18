Преступление. Суд отправил под стражу Илфака Галиева, уроженца Актанышского района, за надругательство над школьницей



Трагедия произошла 11 октября: подозреваемый напал на 11-летнюю школьницу в подъезде её дома, об этом сообщила пресс-служба СК по РТ.



По версии следствия, насильник на протяжении нескольких дней до случившегося употреблял алкогольные напитки. В день происшествия он шёл за девочкой до двери её дома, зашёл

в квартиру, где она живёт,

в момент, когда она открывала дверь. Преступник надругался над ребёнком, после чего скрылся с места преступления.



Мужчину поймали через несколько часов. Им оказался 43-летний житель села Татарские Суксы Актанышского района Илфак Галиев, ранее судимый по статьям «Хулиганство и покушение на изнасилование», «Угроза убийством».



Как стало известно, мужчина женат и имеет двоих детей, в Казани находился на учёбе.



Свою вину он признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».



На видео, опубликованном на сайте МВД по РТ, задержанный Галиев говорит, что раскаивается в содеянном:



– Очень раскаиваюсь, всю жизнь себе испортил, девочке испортил, моим малолетним сыновьям испортил, жене испортил.



Также он признался, что не может объяснить, почему стал преследовать девочку, и объяснить, почему совершил преступление: «Башка не стала соображать», – выразился Галиев.



13 октября Московский районный суд Казани избрал меру пресечения Илфаку Галиеву: мужчину арестовали на два месяца, то есть под стражей он пробудет до 11 декабря.



В СМИ также появилась информация, что за время пребывания в городе Галиев совершил ещё несколько преступлений насильственного характера. Информация проверяется полицией.



Фото: скриншот