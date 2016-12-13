Изменения. Metro выяснило, какие перемены ждут неухоженный берег Казанки



Директор «Казань Арены» Радик Миннахметов представил проект благоустройства территории вокруг стадиона.



Изменению подвергнется территория общей площадью около 29 га. На поросшем камышом пустыре между Дворцом единоборств «Ак Барс» и «Казань Ареной» планируется воздвигнуть уникальную эко-набережную с вейк-парком, ботаническим садом и аттракционами.



– Планируется, чтобы подходы к общественному пространству были абсолютно свободны, чтобы был доступ к воде, чтобы можно было погулять, позагорать, полежать на травке, то есть то, чего в Казани не хватает. Всё это будет в свободном, открытом доступе, – обрисовал главную идею проекта директор «Казань Арены».



По заявлению руководства стадиона, первые изменения жители города увидят уже летом 2017 года, а к соревнованиям на Кубок Конфедераций на территории создадут прогулочную зону протяжённостью 2,6 км. Окончание строительства запланировано на осень следующего года.



Проект благоустройства прибрежной зоны оценён в 1 млрд рублей. По словам руководства, для проведения работ не будет привлекаться республиканский бюджет. Сейчас формируется пул инвесторов, готовых вложиться в проект. Как отметил Радик Миннахметов, к сотрудничеству будут привлечены как российские, так и иностранные инвесторы.



Набережная будет разделена на несколько зон.







Спорт



На территории планируется строительство множества спортивных площадок на любой вкус: мини-гольф, два вейк-парка (для новичков и профессионалов), теннисный корт, бассейн, мини-футбольное поле, зона для воркаута.



– По задумке, здесь будет покрытие, которое позволит заниматься любыми видами спорта, – рассказал заместитель генерального директора «Казань Арены» Булат Литвинов.







Развлечения



В прибрежной зоне разместятся парк аттракционов, 80-метровая смотровая площадка, место для пикников, туда планируют перенести «Парк динозавров» и создать «Татарстан в миниатюре». Вход на набережную будет бесплатным, а на отдельные развлечения, например, посещение смотровой площадки, будут продаваться билеты.







Транспорт



На всём протяжении набережной предусмотрены парковочные места, а для тех, кто не хочет стоять в пробках, предложат альтернативный транспорт. Рядом со стадионом будут построены вертолётная площадка и причал для речных трамвайчиков и водного такси.







Экология



Благоустройство набережной не навредит экологии территории. Этот факт подтвердила профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.



– Нужно, чтобы это были «мягкие» набережные, потому что есть, например, Кремлёвская набережная на берегу Казанки – она безумно красивая, но неэкологичная. Она очень «жёсткая» и в плане экологии, конечно, наносит вред – не при эксплуатации, а при строительстве, естественно, – отметила Нафиса Мингазова.



Кстати



Не обойдёмся и без рекордов:



• Есть где посидеть. На новой набережной планируется установить самую длинную скамейку в мире. Её протяжённость составит около 2 км. Существующий сейчас лидер простирается всего на 1,1 км и находится в Болгарии.



• Конкурс. Дирекция «Казань Арены» объявляет конкурс на лучшее название для будущей набережной. Свои варианты можно отправить на почту eco@kazanarena.com до 20 января.



Автор: Рената Кимаева

Фото: