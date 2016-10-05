В Казани открылась первая в Приволжском федеральном округе автомобильная заправочная станция концерна Shell.



В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, исполнительный вице-президент концерна «Shell» Иштван Капитани и другие.



Рустам Минниханов отметил современность и экологическую безопасность объекта и подчеркнул, что Shell – крупнейшая мировая компания, которая успешно работает в России по крупнейшим нефтегазовым проектам. «Я считаю, что стандарты концерна – это некий уровень, который поможет нам подтянуть и другие АЗС республики. Поздравляю коллег и инвесторов с реализацией проекта. Надеюсь, что это начало большого пути», - цитирует главу республики портал kzn.ru.



Вице-президент концерна Shell Иштван Капитани отметил, что по всему миру расположено более 43 тысяч автозаправок «Shell», и АЗС в Казани - одна из лучших среди них, она построена по последнему слову техники. Отметим, что АЗС Shell в Казани оснащена системой улавливания и рекуперации паров бензина, которая минимизирует количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.



Церемония открытия АЗС завершилась первой символической заправкой автомобиля, а приглашённые гости подписали брендированную бочку с баррелем топлива.



К слову, в планах концерна – открыть до 55 АЗС в республике, что обеспечит рабочими местами более тысячи человек.



Фото: kzn.ru