По данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.ru, в октябре на рынке труда Казани наблюдается оживление.



Так, лидерами по росту числа вакансий за год стали сферы транспорта и логистики. Прирост здесь составляет 97% вакансий. Особенно активно искали персонал в сфере автоперевозок и складской логистики.



Приведены также лучшие, по данным сервиса, вакансии, открытые в настоящее время.



Первое место отдано профессии водителя с личным грузовым автомобилем. Согласно сервису, он может заработать от 90000 до 100000 рублей.



В сфере строительства и недвижимости прирост составил 93% вакансий, особенно заметен рост в сегменте строительно-монтажных и отделочных работ.



Лучшей вакансией, открытой в настоящее время, стала должность главного инженера, или главного специалиста. Здесь можно заработать от 70000 до 90000 рублей.



Замыкает тройку «лидеров» сфера продаж. По данным сервиса, прирост составил 60% вакансий, что стало самым большим приростом в сегменте продаж ТНП.



Самой перспективной вакансией здесь названа должность регионального директора, который сможет заработать от 170 000 рублей.



Также выросло количество желающих работать на административных должностях – на 30%, в ИТ-сфере – на 14%.



Рост активности работодателей говорит о некотором восстановлении рынка труда в Казани.



• Начало 2016 года. По сравнению с началом года активность работодателей выросла на 59%.



• Прошлый год. По сравнению с октябрём прошлого года активность выросла на 12%.



Фото: zwezda.net



