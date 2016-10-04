Официальное открытие школы волейбольной звезды двукратной чемпионки мира, двукратной чемпионки Европы и двукратного серебряного призера Олимпиады в составе сборной России Екатерины Гамовой, которая объявила о завершении спортивной карьеры, прошло 1 октября в Казани на её прощальном матче в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург».

Прощальный матч завершился победой московского «Динамо» на казанским «Динамо». К слову, сама Гамова в течение игры выходила на площадку в составе обеих команд.



Хорошей новостью стало заявление руководителя Аппарата Президента РТ, председателя ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова. Он рассказал о решении открыть школу волейбола имени Кати Гамовой на базе училища олимпийского резерва «Олимпиец». В неё уже отобрано 14 подающих надежд молодых волейболисток, которые будут играть в Высшей лиге «Б». Также эта команда станет базовой для сборной России 2002-2003 годов, сообщает ИА «Татар-информ».



Ожидается, что знаменитая волейболистка будет принимать участие в жизни школы, проводить мастер-классы для ее воспитанниц.



Фото: tatar-inform.ru