В Казани, возле станции метро «Козья слобода» на ул.Вахитова открылась первая перехватывающая муниципальная плоскостная парковка вместимостью 150 машиномест. Особенностью новой парковки является возможность бесплатно воспользоваться велосипедом в весенне-летний период. Здесь предусмотрено специальное место для парковки 50 велосипедов.

Председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков рассказал Мэру, что 10% от общего числа мест на парковке предназначены для транспортных средств инвалидов. По поводу пользования велосипедом он уточнил, что любой водитель, оставив на стоянке автомобиль, может воспользоваться велосипедом бесплатно. Взять второй велосипед можно будет по тарифам 30 рублей в час. Сейчас парковка будет работать как перехватывающая, с возможностью пересадки на общественный транспорт. Рядом с парковкой находится вход на станцию метро «Козья слобода», а также остановка общественного транспорта, через которую проходит 14 автобусных и 2 троллейбусных маршрута, а также 2 негородских автобусных маршрута.

Услуга перехватывающей парковки до 15 минут является бесплатной, по истечении этого времени пребывание на парковке оплачивается по следующим тарифам:

до 1 часа – 30 рублей;

более 1 до 3-х часов – 50 рублей;

более 3-х до 8 часов – 100 рублей;

более 8 до 12 часов – 150 рублей;

более 12 часов – 200 рублей/сутки; расчетное время более 24 часов округляется до целых суток.



На данной парковке доступны все способы оплаты: через СМС-сообщения, с помощью мобильного приложения, через паркомат с использованием банковской и транспортной карты, а также наличными в пункте охраны.

Новая парковка находится рядом с Казанским государственным энергетическим университетом. Мэр города Ильсур Метшин, который принимал участие в открытии парковки поинтересовался, как сотрудники вуза будут проезжать на внутреннюю территорию заведения. Директор учреждения «Организатор городского парковочного пространства» Данил Фомин сообщил, что для них предусмотрен сквозной проезд по специальным служебным картам. Д.Фомин также рассказал, что студенты, которые пользуются велосипедами, могут оставить свой двухколесный транспорт на этой охраняемой парковке.

Данил Фомин также рассказал, что всего в Казани планируется создание пяти таких парковочных пространств. В настоящее время готово 3 проекта: на ул.Назарбаева (около станции метро «Суконная слобода»), на ул. С. Хакима (возле Чаши) и на пересечении пр. Ямашева и ул. Адоратского.

Работы по оборудованию перехватывающей парковки были начаты 12 сентября текущего года. Программное обеспечение установленного парковочного оборудования интегрировано с программным ядром единого парковочного пространства Казани.

Напомним, целью организации муниципальных парковок является сокращение автомобильного трафика в центральной части города.



Фото: www.kzn.ru