Спасти брак, позвонив по телефону



13 сентября в экспериментальном режиме был запущен новый проект по сохранению семьи от Управления ЗАГС Казани. Теперь пары Казани, испытывающие кризис в отношениях, могут получить бесплатную консультацию психологов по телефону горячей линии.



«Надеемся, что это начинание поможет супругам уменьшить количество разногласий, сохранить доверие и гармонию в отношениях и, может быть, станет одним из шагов, которые спасут семью, если в ней наступили трудные времена», – пишет Управление ЗАГС на своей официальной страничке в соцсети «Инстаграм».



В Казани также был реализован проект «Сохрани семью», в рамках которого с супругами работает медиатор-психолог. Его задача в конечном итоге привести пару к примирению и убедить их не разводиться. Программу медиации прошли уже 354 казанские пары, и 71% (253 пары) смогли найти компромисс.



Вопрос сохранения семьи стоит остро по всей России. Количество разводов растёт с каждым годом. Если раньше расходилась каждая третья пара, то, по данным Федеральной службы статистики на 2014 год, к расторжению брака сейчас приходит каждая вторая семья.



– В кризисной ситуации на эмоциях зачастую принимаются решения о разводе, после чего обе стороны не могут или не хотят найти компромисс. Иногда достаточно просто немного сменить ракурс взгляда на проблему, услышать слова поддержки, выговориться. В какой-то мере организация службы психологической помощи в этом может помочь, – считает психолог Алёна Август.



Только

звонка недостаточно



– Создание горячей линии для пар, переживающих трудности в отношениях, безусловно, дело благое, но эффективность её вызывает некоторые сомнения. Так, семейная психотерапия подразумевает под собой работу с обоими супругами, готовыми сделать определённые шаги навстречу друг другу при поддержке профессионального психолога. Поэтому после обращения на горячую линию необходимо дать возможность паре прийти на бесплатный приём к психотерапевту или хотя бы посетить психологический тренинг. Если поддержка ограничится только телефонным общением, то серьёзных положительных эффектов от неё ожидать не стоит, – рассказал metro Денис Зеликсон, основатель психологического портала PosPsy.



«Не выноси сор из избы»

Metro встретилось с Динаром и Алсу Муллашевыми, молодой семьёй из Казани. Совсем недавно ребята отметили свою первую годовщину. Поэтому мы решили у них спросить, как они относятся к такому методу решения проблем в семье.





Динар Муллашев:



- К самой идее я отношусь положительно. Любой проект, направленный на улучшение жизни населения, – это хорошо. Но, думаю, в нашем случае горячая линия не будет эффективна. Чтобы сохранить мир и спокойствие в семье, мы никогда не повышаем голос друг на друга. А если дело всё-таки доходит до конфликта, то мы стараемся разрешить его, «не вынося сор из избы», в семейном кругу.



Алсу Муллашева:



- Честно говоря, я сомневаюсь в эффективности горячей линии. Если у пары есть действительно серьёзные проблемы, то разовая консультация не поможет. Не представляю, как психолог поможет по телефону, если он не знает пару и её особенности. В критических ситуациях можно обратиться к семейному психологу. Мы, к счастью, с глобальными проблемами не сталкивались, а если возникают разногласия, мы решаем их здесь и сейчас.



Текст: Рената Кимаева

Фото: misanec.ru







