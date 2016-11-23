В Казани будут введены временные ограничения дорожного движения в связи с проведением жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года



МВД по Республике Татарстан сообщает жителям и гостям столицы республики, что в связи с проведением в Казани жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года будут вводиться временные ограничения движения:



1.​ 24 – 26 ноября 2016 года – по ул. Николая Ершова, на участке от пересечения с ул. Горького до ул. Зинина;



2.​ 26 ноября 2016 года с 06.00 до 22.00 на следующих участках улично-дорожной сети г. Казани:



-​ местный проезд ул. Оренбургский тракт, на участке от съезда с пр. Победы (в районе АЗС «ТАИФ»), до выезда на ул. Академика Парина;



-​ съезд с ул. Оренбургский тракт при движении со стороны комплекса зданий Республиканской клинической больницы в направлении пр. Победы.



МВД по Республике Татарстан настоятельно рекомендует водителям заблаговременно выбирать пути объезда.



Фото: astravolga.ru







Пресс-служба МВД по Республике Татарстан