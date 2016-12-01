В Новой Татарской слободе Казани может появиться музей, посвященный деятельности организованной преступной группировки, когда-то существовавшей в этом районе. Такое предложение прозвучало на мероприятии под названием «Час слободы», состоявшемся вчера в Национально-культурном центре «Казань» от заместителя председателя Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Радиф Кашапов.





По его мнению, людям интересна история организованной преступности.



«Люди хотят больше знать о "казанском феномене". Конечно, это кажется негативным опытом, но он близок всем. Есть архивы Министерства внутренних дел, книги, написанные исследователями этой темы. Есть люди, чья жизнь и судьба кардинально изменились», – приводит слова Радифа Кашапова ИА "Татар–Информ".



Спикер также отметил что этот музей может быть полезен с точки зрения воспитания детей. «Детям можно объяснить: если не будешь общаться с правильными людьми, пойдешь неверным путем, то окажешься в таком же положении».



Инициаторами проекта возрождения Новой Татарской слободы являются ВФТМ и Центр прикладной урбанистики. Территория слободы охватывает районы автовокзала, меховой фабрики, улиц Мазита Гафури, Зайцева и других. Сторонники проекта «Бистэ 2.0» намерены внести большие изменения в эту часть Казани.



Фото: Алексей Спиридонов



