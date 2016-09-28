Накануне в одном из крупных городов юго-востока Татарстана Альметьевске прошла масштабная акция поддержки Казанского Кремля и здания КФУ в качестве символа новых банкнот достоинством 200 или 2000 рублей, сообщил отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Несколько тысяч жителей города собрались на площади Нефтяников таким образом, чтобы с воздуха можно было увидеть большую надпись «КАЗАНЬ» в рамке и с галочкой, символизирующей сделанный городом выбор на сайте твоя-россия.рф.



Эстафету флешмобов подхватил другой город республики – Нижнекамск, где акция #200казань тоже набирает обороты. Активисты молодёжных организаций и добровольцы из числа инициативных жителей Нижнекамска повсеместно проводят самые разнообразные мероприятия как по масштабности, так и по содержанию.



На данный момент известно о том, что нижнекамцы уже повторили флешмоб с участием большого количества людей, выстроившись на открытом пространстве на этот раз в виде хэштега #200казань, а также сфотографировались с гигантской 200-рублевой банкнотой с Казанским Кремлём на нескольких предприятиях города.



Напомним, 24 сентября в музее-заповеднике «Казанский Кремль» также прошёл танцевальный флешмоб «Голосуй за Казань!», призванный поддержать столицу Татарстана в голосовании за символы для новых банкнот 200 и 2000 рублей. Около 1000 детей, активистов антинаркотического проекта «СМС дети» и детского объединения «Дети Казани», под руководством профессиональных танцоров разучили зажигательный танец, а затем и исполнили его, призывая голосовать за родной город. Об этом сообщается на официальном сайте Казанского Кремля.



К слову, совсем недавно Казань лидировала среди городов-претендентов на новый образ банкнот. Сейчас столицу Татарстана опережает город Сочи: за него на данный момент проголосовало 261163 человека, тогда как за Казань - 260522.



Фото: официальный сайт Казанского Кремля