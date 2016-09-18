Временные были размещены 14 больницах и 4 следственных изоляторах. Один открылся на железнодорожном вокзале столицы Южного Урала.

По данным председателя региональной Избирательной комиссии Алексея Фартыгина, в соответствии с законодательством часть участков начали свою работу с 6 утра. На каждом из избирательных участков установлены по две видеокамеры, которые в режиме реального времени записывают четкую картинку. Кроме того, каждый участок был проверен на соответствие законодательству.

Председатель южноуральского избиркома напомнил, что сегодня работает «горячая линия». К 10 утра никаких серьезных нарушений зарегистрировано не было.