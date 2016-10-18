Сбор средств в рамках благотворительной акции «Теплая помощь». объявили 31 канал и сайт 31tv.ru. В прошлом году людям, которые по самым разным причинам замерзают на улицах и ищут еду в помойках, собрали много теплой одежды. Пекарни привозили свежую выпечку, сети аптек — столь необходимые медикаменты. А бездомному мужчине и вовсе спасли жизнь. Врачи увезли 35-летнего Рустама с диагнозом «гангрена» и в данный момент он остался без ног. Он очень хочет устроиться на работу и купить комнату. Необходимы только протезы, которые стоят больше 100 тысяч рублей. Чтобы помочь жертве черных риелторов, надо лишь отправить SMS со словом «холода» и любой суммой на номер 3434.



Если вы хотите присоединиться к акции «Теплая помощь», обращайтесь в редакцию 31 канала по телефону 269-97-25 или пишите redaktor_31@mail.ru.



Пункты сбора теплых вещей для бездомных открыты в 5 точках Челябинска: кинотеатр «Знамя» Кирова, 112; бизнес-центр «Урал», ул. Степана Разина, 3; библиотека им. Татьяничевой, пр. Комсомольский, 41; ул. Сталеваров 5 а, офис 20; ул. Красноармейская, 140, офис 4. Пункты открыты с 9.00 до 18.00.