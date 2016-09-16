В рамках нынешней предвыборной кампании события на Южном Урале становятся все более пугающими. За несколько дней против кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Литовченко было совершено уже несколько провокаций. На днях в здание штаба врезался грузовик, а буквально вчера его баннер сорвали неизвестные. А сегодня напали на сотрудника его штаба.

Как рассказал сам агитатор Ян Девальд, в рамках его зарегистрированного одиночного пикета он находился неподалеку от дома №5 по Копейскому шоссе. Его автомобиль с агитационными материалами находился рядом, возле проходной ЧКПЗ.

Когда я подошел к машине, чтобы взять листовки, ко мне подъехал черный автомобиль с двумя неизвестными, - рассказал агитатор. - Они оттеснили меня от машины и забрали листовки. Когда я попытался им возразить, один из них ударил меня, я упал и сильно ушиб голову.

Врачи скорой медицинской помощи зафиксировали у пострадавшего тошноту и головокружение, а также гематому на голове. Как сообщил фельдшер Георгий Сиротин, все признаки указывают на сотрясение головного мозга. Мужчине потребовалась срочная госпитализация.