Этот проект реализован Русской медной компанией совместно с Челябинской Федерацией «Уралстронг – Силачи Руси».

В рамках состязания, которое стало действительно сложным для многих участников, школьников по-настоящему проверили на силу и выносливость. Всего в полуфинале приняли участие 20 школьников, которых предварительно размяли профессиональные спортсмены.

По итогам первого полуфинала Курчатовского района победителями среди девочек стали Ксения Красовская, Дарья Панина и Дарья Закирова. Среди мальчиков Курчатовского района самыми сильными оказались Максим Григорьев, Михаил Щеголев и Данил Коровин.

Вы можете следить за ходом соревнования сразу в нескольких местах. Информация есть в официальной группе проекта «Самый сильный школьник Челябинска» в ВКонтакте vk.com/samiysilniyshkolnik , в Instagram - @samiy.silniy.shkolnik, а также на сайте РМК www.rmk-group.ru и на странице РМК в Facebook - https://www.facebook.com/rmkgroupru/ .

Все соревнования показывают на канале Nasporte.tv и «31 канал Челябинск».