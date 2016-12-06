На первой такого масштаба конференции по экспорту актуальные проблемы выхода на внешний рынок и особенности работы за рубежом обсудят опытные и начинающие экспортеры. Основными темами станут: таможенное оформление внешнеэкономических сделок, брендинг и продвижение региональных товаров и услуг на внешние рынки, защита интеллектуальной собственности на международных рынках, продвижение российских IT-разработок за рубеж. В пленарной части мероприятия планируется участие губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

–Одна из основных сложностей, связанных с развитием экспортной деятельности малых и средних предприятий, заключается в недостатке информированности о множестве трудных задач, связанных со сбытом продукции за границу. На этой конференции мы постараемся за 7 часов найти решение самых актуальных проблем в сфере ведения экспорта, – рассказывает директор департамента по работе с государственными и муниципальными органами АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Екатерина Сметанина.

Среди участников конференции –представители экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, представители бизнес-элиты Челябинска, органов исполнительной власти, потенциальные слушатели Образовательного проекта, представители АО «РЭЦ», ЭКСАР, Министерства экономического развития Российской Федерации.

Также в рамках конференции состоится подведение итогов Образовательного проекта российского экспортного центра. Напомним, Образовательный проект РЭЦ реализуется в Челябинске в целях повышения экспортного потенциала области с сентября по декабрь 2016 года. Оператором проекта является АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». На данный момент в проекте «Организация экспортной деятельности российских предприятий» принимает участие более 80 слушателей – региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в реализации экспортной деятельности своего предприятия. Программа состоит из восьми тематических модулей, где квалифицированные тренеры рассказывают обо всех этапах экспортной деятельности – от основ международного маркетинга до таможенных и логистических тонкостей. Теоретическая часть обучения подкреплена практическими занятиями с рассмотрением реальных примеров реализации экспортной деятельности. После обучения слушатели получают удостоверение о прохождении каждого из восьми курсов Образовательного проекта РЭЦ.

Регистрация на конференцию продлится до 20 декабря. Стать участником могут все предприниматели, заинтересованные в развитии экспортного направления. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке, указав, в какой из четырех секций представитель компании планирует поучаствовать. Организаторы отмечают, что количество мест на участие в работе секций ограничено.

Информационный партнёр мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс»