Котокафе по улице Евтеева стало первым таким заведением на Южном Урале. По словам владелицы «Котофея» Елизаветы Казьминой, к его открытию её подтолкнули два фактора.



– Я была в Москве в подобном кафе, оно мне очень понравилось, и я увидела в нём выход для людей, которые не могут завести кошку, например, из-за аллергии или постоянных командировок, – рассказала она Metro. – А во-вторых, я очень люблю кошек, но в детстве их не было, а сейчас у моего молодого человека на них аллергия.



Заведение работает по принципу антикафе, то есть посетители платят не за угощения, а за время. Час для взрослых стоит 220 рублей, в эту стоимость включены чай, кофе, сладости. Также к услугам гостей различные настольные игры, паззлы и книги для детей, доступ к бесплатному Wi-Fi.



Сейчас в кафе живут девять кошек. Единственный обитатель, не знавший бездомной жизни, – рыжий мейн-кун Гарфилд. Все остальные кошки были подобраны зоозащитниками на улице: кто прихрамывает, у кого сломан хвост. У каждого есть свой куратор, и если кому-то из гостей приглянётся питомец, то после беседы его можно будет забрать домой. Для кошек в кафе созданы все условия: есть лесенки, когтеточки, полочки, домики и множество спальных мест.



Отметим, что в соседнем Екатеринбурге котокафе не проработало и года – разорилось. Елизавета Казьмина учла негативный опыт: хозяйка кафе на первых порах будет заниматься всеми делами самостоятельно, не прибегая к помощи персонала, засчёт чего рассчитывает на успех в своём деле.



От гостей требуют соблюдения определённых правил:



– гигиена. Посетители должны снять на входе обувь, надеть тапочки или бахилы, обработать руки антисептиком.



– вкусности. Кошек нельзя кормить, но если есть желание, то в самом заведении можно приобрести специальные колбаски.



– поведение. Животных нельзя будить, если они спят, удерживать на руках против их воли. Коты требуют к себе уважения, всё-таки они хозяева этого дома.



