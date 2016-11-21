Александр является один из самых известных и успешных адвокатов России, прошедший путь от рубля до миллиарда долларов, а также единственным в мире адвокатом, продавшим более миллиона экземпляров профессиональной литературы чуть больше, чем за год. Лучший адвокат передачи «Федеральный судья» на «Первом канале» Российского телевидения соберет более 1100 участников. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте

Каждый день вы сталкиваетесь с нарушением ваших прав. И каждому из нас стоит знать, как решать проблемы с ЖКХ, штрафами и налогами, как правильно общаться с коллекторами и полицией, как вести себя при ДТП и решать вопросы с кредитами, банками, выплатой алиментов и государственными инспекциями. «Интенсив юридической грамотности» позволит вам быть более защищенными, чувствовать себя уверенно при решении действительно важных вопросов и избежать трат своего времени, денег и нервов.

Целью мероприятия является повышение юридической грамотности населения. Александр Трещев даст ответы на самые острые юридические вопросы, научит людей самостоятельно решать проблемы.

После встречи вы научитесь:

Грамотно разговаривать с сотрудниками ДПС, полицией, коллекторами, госслужащими, пресекая беспредельные действия в вашу сторону.

Находить и пресекать нелегальные расходы, которые вам навязывают банки, кредиторы, ЖКХ и т.д.

Грамотно решать бытовые вопросы с соседями, семьей и т.д.

Решать вопросы с работодателем, защищать свои трудовые права, добиваться заслуженной зарплаты и т.д.

Защищать себя при разводе/вступлении в брак, добиваться получения доли имущества, выплаты алиментов и т.д.

Решать спорные вопросы с инспекцией, госучреждениями.

Оспаривать неправомерные штрафы, санкции.

Закрывать многие споры в досудебном порядке.

Обходить административные барьеры.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте

Информационный спонсор мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс»