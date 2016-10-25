В центре Казани откроется новая муниципальная парковка на 50 машино-мест.

Она организована на ул.М.Межлаука на участке от ул.Лево-Булачная до ул.Московская, об этом сообщается на сайте мэрии города.



Поводом для организации новой парковки стала востребованность парковочных мест в этом районе, а также то, что их размещение не снизит пропускную способность улицы. Напомним, что ранее на указанном участке действовал запрет остановки транспортных средств.



Соответствующие дорожные знаки и информационные щиты установлены, выполнена дорожная разметка парковочных мест. Контроль в автоматическом режиме начнет осуществляться с 27 октября.



Комитет по транспорту также напоминает, что на муниципальных уличных парковках установлена предоплатная система, то есть оплату необходимо выполнить перед началом парковки. Несоблюдение данного правила, также как требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги или нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств являются административными правонарушениями.



C 20 октября в центре Казани заработали 22 муниципальные парковки, общая вместимость которых составит 562 машино-места. Парковки уже установлены на участках улиц Толстого, Маяковского, Гоголя, Гаяза Исхаки, Ульянова-Ленина, Миславского, Профсоюзной, Галиаскара Камала, Нариманова, Муштари, Мусы Джалиля, профессора Нужина.





Фото: metro



