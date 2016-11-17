Скандалы вокруг Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые сейчас пытаются развестись, не утихают. На этот раз СМИ узнали о новом романе Питта. Как пишет журнал Grazia со ссылкой на источник, близкий к актёру, он начал встречаться со знаменитой актрисой. Имя новой возлюбленной Питта не сообщается, известно лишь, что она из "первого эшелона" звёзд. Отмечается, что пара вместе уже около месяца. — Женщина, в которую влюблён Брэд, — моя подруга, и я обещал не раскрывать её имя. Могу сказать лишь, что...