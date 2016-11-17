В Казани вспоминают жертв крушения самолета авиакомпании «Татарстан», которое произошло 17 ноября 2013 года.
Вечером 17 ноября 2013 года Boeing-737, выполнявший рейс Москва-Казань, разбился в международном аэропорту Казани. На борту находились 50 человек: 44 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Расследование обнаружило многочисленные нарушения в работе, как татарстанской, так и российских авиакомпаний. АК «Татарстан» и «Ак барс аэро» лишились разрешения на выполнение полетов. Вскоре обе компании обанкротились.
В конце 2015 года межгосударственный авиакомитет опубликовал отчет, в котором сообщалось, что причиной крушения стал человеческий фактор.
Фото: Ирина Грызунова