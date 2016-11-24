Безопасность. Оснащение системами видеонаблюдения придомовых территорий будет бесплатным для казанцев

В городе с 2000-х годов осуществляется программа оснащения общественных мест видеокамерами: скверов, парков, перекрёстков, бюджетных учреждений. Но как рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Казани, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин, за эти годы поступило много обращений от горожан с просьбой о размещении камер и на придомовых территориях.

- Так появился проект «Безопасный город». В стране данная программа внедряется по-разному. В Москве и Санкт-Петербурге она осуществляется за счет бюджета, а в таких городах, как Хабаровск и Тамбов за счет средств граждан. Мы нашли уникальное решение, которое не потребует дополнительных платежей со стороны горожан и сохранит бюджет, - отметил Гиниятуллин.

Оказывается, с инициативой взяться за этот проект выступили операторы связи, которые также заинтересованы в сохранении своего оборудования на придомовой территории. Уже сегодня благодаря трем операторам установлено 4183 камеры на 1219 домах общей суммой в 70 миллионов рублей.

Технический надзор над работой камер осуществляет департамент телекоммуникационных технологий, а заказчиком выступают управляющие компании, которые будут оплачивать работу видеокамер. Как отметили в мэрии Казани, данная программа абсолютно бесплатна для граждан и новой строки в счет-фактуре не появится.

- Заинтересованность операторов сети здесь в том, чтобы расширить свое присутствие на рынке, повысить престиж, а в дальнейшем - получение средств. Плановая стоимость трафика одной камеры – 600 рублей в месяц. Данная программа пока рассчитана на три года, - объяснил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Точное количество камер, которое будет установлено в следующем году, пока не называют, но обещают, что в 2017 году видеокамеры появятся на каждом доме в Казани. На один дом приходится от 3 до 16 камер, они должны охватывать периметр дома, тротуары и детские площадки.

К видеокамерам предъявляются высокие требования, они должны снимать видео Full HD, чтобы лица людей и номера машин были отчетливо заметны на экране. Сейчас доступ к видеоматериалам есть только у сотрудников правопорядка, в дальнейшем жители дома смогут посмотреть видеоархив камер своего дома через портал Открытая Казань. Храниться видеоархив будет в специальных дата-центрах не менее 7 суток.

Как отметил начальник отдела охраны общественного порядка МВД по городу Казани Александр Царевский, данные меры не только способствуют раскрытию преступлений, но также являются хорошей профилактической мерой.

- Мы мониторим ситуацию по наружным камерам видеонаблюдения и стараемся оперативно реагировать на преступления. Сегодня можно отметить снижение количества преступлений в общественных местах на 5,5 % и на 4,5% - на улицах города, - рассказал Царевский.

Кстати:

Всего за этот год:

произошло более 2 тысяч происшествий с видеофиксацией

возбуждено 8 уголовных дел (кражи, грабежи, побои)

составлено более 500 административных протоколов (появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, мелкое хулиганство)

Автор: Анна Главатских

Фото:ger-centr.spb.ru