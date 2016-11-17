В Республике Татарстан в 2017 году при пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней может составить 245, а количество выходных - 120 дней, сообщается на сайте мэрии города.

В число выходных входят 18 нерабочих праздничных дней:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

30 августа - День Республики Татарстан;

4 ноября - День народного единства;

6 ноября - День Конституции Республики Татарстан, а также

Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые по предварительной информации ДУМ РТ, будут праздноваться 25 июня и 1 сентября соответственно.



Нерабочие праздничные дни в Республике Татарстан определены в соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ и ст.1 Закона РТ от 19.02.1992 №1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан».



Также россияне смогут отдохнуть 2 дополнительных дня - 24 февраля и 8 мая в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 1 и 7 января с выходными днями в субботу и воскресенье.



Кроме того, 5 дней из числа рабочих будут сокращены на один час: 22 февраля, 7 марта, 29 и 31 августа, 3 ноября.



Таким образом, норма рабочего времени в 2017 году при 40-часовой рабочей неделе составит: 1955 часов, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в разъяснении о норме рабочего времени.



Фото: krassotainfo.ru