С полуфинала республиканского конкурса «Нечкэбил» дети, внуки и правнуки ветерана войны 94-летней Прасковьи Ивановны Ивановой из села Саминовка Черемшанского района Татарстана вернулись с памятными подарками от спонсоров и сертификатами. Об этом сообщила газета «Наш Черемшан».



В полуфинале конкурса участвовало около 50 семей. Дети, внуки и правнуки Прасковьи Ивановны показали театрализованное представление о праздновании в их семье Дня Победы. Жюри понравилось их выступление, оно получило высокую оценку.



– Великая Победа для нашей семьи большой праздник. Мы с детства собирали ландыши и с букетом шли поздравлять бабушку и дедушку. А сейчас с цветами идем к бабушке и на могилу дедушки, – рассказывает внучка Ивановых Екатерина Викторовна. – В праздничный день мы – шестеро детей, четырнадцать внуков и пятнадцать правнуков – стараемся собраться вместе. И радость, и горе мы делим пополам. И дедушка с бабушкой, и мама с папой всегда учили нас отзывчивости и трудолюбию. А бабушка, хотя уже в преклонном возрасте, и сейчас помогает нам умными советами.



Ивановы гордятся своими предками, ставят их в пример внукам и правнукам.



– О войне мы знаем не только по книгам, но и по рассказам бабушки и дедушки. Поэтому и решили участвовать в конкурсе, – говорит Екатерина.



«Нечкэбил» – конкурс красоты материнства и семьи, который ежегодно проходит в Татарстане и имеет целью пропаганду и развитие семейных ценностей.



Фото: «Наш Черемшан»