Скульптура. В историческом районе Казани планируется установка статуи «Конь-страна»



Управление архитектуры и градостроительства города предложило казанцам на выбор два места установки коня: на улице Баумана (напротив закрытого выхода со станции метро «Кремлёвская»), и в сквере у здания Академии наук РТ (при выходе с той же станции метрополитена к Булаку). Проголосовать за то или иное размещение предлагается на сайте, там же есть визуализация будущей скульптуры.



Однако не всех горожан радует такое решение управления.



Представители Всетатарского общественного центра 26 ноября вышли на пикет против установки «этой неведомой зверушки» в историческом центре города. Протест повторился 29 ноября в виде одиночного пикета члена президиума ВТОЦ.



В резолюции пикетирующих говорится: «В столице Татарстана, мировой столице всех татар, не должны ставиться скульптуры сомнительной художественной ценности. Установку этой фигуры у древнего Кремля считаем унижением татарской истории. Татарские скульпторы, татарская общественность уже три года предлагает установить на этом месте памятник основателю Казанского ханства Улуг-Мохаммеду. Проект памятника давно готов (скульпторы Р. Габбасов, Р. Вахитов). Но исполком Казани по непонятным причинам решил установить рядом с Кремлём эту «неведому зверушку». А ведь в столице Татарстана нет ни одного памятника, посвящённого древней истории

Казани!»



– Я не против установки этого памятника в принципе, но не в месте мировой истории татар! В Казани есть много новых районов, где скульптура такого коня будет уместной! Общественный центр писал во все возможные инстанции, но приходили лишь «отписки». Сейчас мы готовим письмо Президенту РТ», – прокомментировал событие заместитель председателя общественного центра

Галишан Нуриахмет.



Автор: Регина Шагеева

Фото: tatar-inform.ru