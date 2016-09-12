В ночь с воскресенья на понедельник несколько полицейских и люди в штатском пришли на территорию цеха и потребовали прекратить печать газеты «Возрождение Урала». Кроме того, они пообещали забрать весь напечатанный тираж с собой.

Напомним, что ровно неделю назад в Челябинске увидел свет номер газеты «Возрождение Урала», в котором была размещена информация о деятельности справедливоросса Валерия Гартунга, подготовленная по мнениям и воспоминаниям известных на Южном Урале людей. Эту газеты депутат Госдумы тут же назвал лживой и экстремистской. Большая часть тиража пропала: ее вытаскивали из почтовых ящиков и отбирали у распространителей.

Мы решили напечатать весь тираж вновь для того, чтобы наши читатели все же получили эту информацию, - рассказал главный редактор газеты Константин Бурков. - После того, как утренняя часть воскресного тиража была распространена по городу, под покровом ночи в типографию нагрянули представители депутата Валерия Гартунга.

Сотрудники Дома печати потребовали документы, на основании которых тираж должен быть изъят, однако помощники Гартунга таковых не предоставили. Также не удалось записать фамилии этих людей. После угроз в свой адрес сотрудники типографии возобновили свою работу, и к утру весь тираж газеты был напечатан вновь.

 Тогда эти люди остались у входа и считали количество газет, а также записывали номера машин, на которых газеты увозили распространители, - рассказал Константин Бурков. - После выхода первого тиража этого номера всю нашу редакцию уже затаскали по правоохранительным органам. Мы рассказали следствию, что все материалы были подготовлены по данным известных людей. Сегодня, 12 сентября, мне снова позвонил следователь, к которому мы на днях вновь отправимся с адвокатом. Если честно, то я уже не знаю, каких еще провокаций нам стоит ждать от депутата Госдумы.