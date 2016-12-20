Финансы. Татфондбанк проходит процедуру санации



14 декабря Татфондбанк приостановил работу всех своих отделений. Среди вкладчиков банка началась паника. Metro обобщает итоги основных событий и ближайшие перспективы.



7 декабря

Банк испытывает проблемы с выплатами в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Всё это на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях. О проблемах Татфондбанка на рынке эксперты говорили как минимум с начала года. Критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка «Пересвет» в конце октября. Его облигации составляют 15% капитала Татфондбанка.



12 декабря



Банк ввёл лимит на снятие наличных со счетов. Лимит составляет 15 тысяч рублей в сутки, в кассе – 50 тысяч рублей. На досрочное снятие свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку: на сумму до 150 тысяч рублей – за один день, на сумму до 300 тысяч рублей – за два дня, до 1 млн – за пять дней, свыше 1 млн рублей – более чем за пять дней.



13 декабря



Часы обслуживания клиентов сократились. Банк работает с 9:00 до 15:00. Головной офис – с 9:00 до 17:00.

С 10 декабря суббота стала выходным днём для большинства подразделений Татфондбанка.



14 декабря

С 14 по 17 декабря Татфондбанк приостановил расчётно-кассовое обслуживание клиентов «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности». Все отделения закрыты.



15 декабря



Введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Глава Татфондбанка отстранён от занимаемой должности. Функции временной администрации по управлению банком возложены на Агентство по страхованию вкладов.



Согласно комментариям пресс-службы банка, доступ к системам «Онлайн Партнёр», «Интернет-клиент» и мобильным приложениям закрыт. Банк просит воздержаться от проведения платежей через Татфондбанк. Погашение кредитов производится в обычном режиме согласно графику платежей.



19 декабря



19 декабря офисы Татфондбанка возобновляют работу в будние дни с 10.00 до 15.00. В отделениях банка можно будет оплатить кредиты и проконсультироваться по вопросам получения выплат от Агентства по страхованию вкладов и другим текущим вопросам.



21 декабря



До 21 декабря должны быть озвучены банки-агенты, через которые будут проводиться выплаты вкладчикам и держателям карт.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.



29 декабря



Не позднее чем через 14 дней после объявления моратория, то есть до 29 декабря, должны начаться выплаты гражданам страхового возмещения.



Слухи и отзывы



В лучших традициях рассылок WhatsApp начал распространяться слух о том, что нужно срочно вызволять свои деньги из банков Республики Татарстан, потому что они закрываются. Правительство РТ официально опровергло слухи и утверждает, что банковский сектор республики под контролем: «У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчётов.Просим вас не поддаваться панике и исключить распространение указанной ложной информации. Правовая оценка действиям организаторов данной информационной атаки будет дана компетентными органами».



Что касается настроений среди вкладчиков, то большинство надеется на лучшее.



– Банк был всегда надёжным, уже больше 6 лет у меня там вклад. Все прошлые слухи и попытки посеять панику оканчивались ничем и не имели под собой оснований. Сейчас вы и сами видите, какая сложилась ситуация. Есть опасения, что вызволять деньги придётся долго, если всё же история закончится отзывом лицензии у банка. Я склоняюсь к тому, что ещё есть вариант, при котором банк спасут, – поделился своим мнением вкладчик Алексей Почитаев.



Тем временем департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщил о наступлении 15 декабря 2016 года страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (г. Казань) в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца и о назначении временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на АСВ.



Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.



В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 96 по реестру), каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 года.



Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 декабря 2016 года.



Выплаты начнутся не позднее 29 декабря 2016 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.



Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Фото: kp.ru

