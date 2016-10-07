12 октября 2016 года в Москве в Государственном академическом Малом театре состоится показ оперы-легенды «Кара Пулат» (музыка Э.Низамова, либретто Р.Хариса), приуроченный к 75-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, народного поэта Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, литературной премии им.Ф.Карима, Большой литературной премии им.Р.Гамзатова, общероссийской премии им. А.Дельвига, республиканских премий им.М.Джалиля и им.Г.Державина, члена Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Рената Магсумовича Харисова (Рената Хариса). Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.



Ренат Харис является одним из ярчайших представителей современной татарской поэзии. Им написано более четырёх десятков поэм, по его сценариям созданы музыкальные и хроникальные кинофильмы, на стихи поэта написано около 200 вокальных произведений. За создание либретто балета «Сказание о Йусуфе» (композитор Л.Любовский), а именно за развитие традиций национального эпоса в современных условиях диалога культур Р.М. Харисову присуждена Государственная премия Российской Федерации. Опера «Любовь поэта» на либретто Р.М. Харисова (композитор Р.Ахиярова) в одной из номинаций удостоена российской театральной премии «Золотая маска».

Организаторы показа оперы-легенды «Кара пулат» в г.Москве – Министерство культуры Республики Татарстан, Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Премьера оперы-легенды «Кара Пулат» состоялась 20 января 2015 года на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.



В основу сюжета оперы «Черная палата» положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Воины самаркандского эмира при взятии Великого Булгара захватили двенадцать девушек-красавиц, одна из которых – дочь булгарского хана. Воины должны доставить её самому Тамерлану в качестве наложницы, но никак не могут узнать, которая из них ханская дочь. Они подвергают девушек различным испытаниям, но верные подруги ханской дочери не выдают ее и всячески огораживают, вводя воинов Тамерлана в заблуждение. Однако кто-то доносит, что ханская дочь не горит в огне. Нукер самаркандского эмира приказывает загнать всех девушек в каменную палату, обложить её дровами и поджечь. Огонь окружает палату. Пожар кончился. Открывается дверь палаты и оттуда, вся белая и невредимая, выходит ханская дочь…



Черная палата – здание в древнем городе Болгаре, построенное в XIV веке, – является наиболее сохранившимся памятником булгарской архитектуры. Это здание было судилищем. Суд вершил хан и совет из трёх человек. Когда надо было вершить суд, то хан и каждый из судей входили в палату через особые двери соответственно сторонам света. Хан всегда входил через западные двери. Первый этаж здания использовался для временного заключения осуждённых.



Фото: tatarile.org