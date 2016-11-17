На торжественном приеме детей ожидает маскарад, игры и развлечения, концерт от лучших творческих коллективов города, розыгрыши призов и украшение новогодней елки.

До Нового года еще полтора месяца, но новогоднее настроение уже царит в воздухе, ведь 18 ноября официально в России Дед Мороз празднует свой День рождения. Поздравления от челябинцев именинник будет принимать в ТРЦ «Алмаз». Помогать проводить праздник для Дедушки будет Волшебник сновидений. Он принесет в подарок имениннику мешочки с зимними снами. В этот день сказка поможет ожить заветным мечтам и снам малышей благодаря творчеству юных талантливых артистов. Лучшие танцевальные и вокальные коллективы города в своих выступлениях поделятся образами из цветных детских грез.

Поприветствовать именинника прибудут сказочные персонажи, которых скоро полюбит вся страна. Талисманы чемпионата России по фигурному катанию на коньках – очаровательные пингвины Аксель и Искорка – поздравят виновника торжества, а еще вместе с юными спортсменами из танцевально-спортивного клуба «Виктория» удивят гостей танцевальным флешмобом. Также для всех желающих поучаствовать в подготовке к Чемпионату России по фигурному катанию организаторы приготовили мастер-класс по разукрашиванию фигурных коньков, которые в дальнейшем украсят одну из елок в ЛА «Трактор».

На празднике б удет чем заняться и взрослым, и детям, а главное – никто не останется без подарка от дедушки. Детей и их родителей на празднике ждет множество развлекательных площадок и мастер-классов. Даже если ребенок придет на День рождения к Деду Морозу без подарка – организаторы предоставят все возможности сделать подарок имениннику своими руками.

Организаторы сообщают, что Дед Мороз ждет всех ребят в этот день в карнавальных костюмах. У новогоднего чародея для самых оригинальных персонажей уже приготовлены подарки. Порадовать зимнего волшебника также можно песней или стихотворением. Завершится праздник большой детской дискотекой. Не пропустите, будет интересно и весело! Вход для всех свободный. Празднование состоится в Торговом городе «Алмаз» 18 ноября, в 16.00. Адрес: Копейское шоссе, 64, ТРЦ «Алмаз», атриум 2 этажа.

Информационный партнёр праздника – медиахолдинг «Гранада Пресс»