В воскресенье в Нью-Йорке прошёл топлес-парад Go Topless. Об этом в понедельник сообщает The Guardian. В мероприятии приняли участие несколько десятков женщин и даже несколько мужчин – все они члены общества борьбы за права женщин. Шествие стартовало с Бродвея в 11 утра и завершилось на улице Dag Hammersjold Plaza (на пересечении East 47th Street и Second Avenue). Полуобнажённых женщин также сопровождали две огромные надувные груди. После окончания шествия, на площади прошёл митинг против...