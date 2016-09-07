Грандиозный спортивный праздник, который откроется в день города Челябинска, 9 сентября, обещал посетить губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Более двух тысяч ребятишек возрастом от 10 до 13 лет приняли участие в отборочных соревнованиях, которые прошли в августе по всей территории Южного Урала. Лучшие из них будут защищать честь своего города на финальных состязаниях.

Отметим, что ранее финал «Метрошки» проходил в Сатке, в этом году Челябинск примет тысячи зрителей и участников на Центральном стадионе Челябинска. Болельщиков ожидает великолепное спортивное шоу, множество конкурсов, сюрпризов, призов и подарков, а также мастер-классы от известных советских футболистов и известных людей Челябинска. Генеральным спонсором мероприятия в этом году стала Русская медная компания.

Чемпионат начнется в 13-00.