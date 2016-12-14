Каждый боксер признался, что уверен в своей победе. Стиверн уточнил, что Поветкин – серьезный соперник, однако он готов нокаутировать его. Также он уверен, что бой закончится ранее обещанных 12 раундов. Именно на столько раундов рассчитан бой на титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Напомним, что боксерское шоу состоится в Екатеринбурге 17 декабря в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В празднике мира спорта примут участие 20 спортсменов. Начало первого поединка в 17-00.