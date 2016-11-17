

Одну из достопримечательностей Казани, так называемый Вселенский храм, могут снести. После смерти архитектора его родной брат не смог поделить права на сооружение с прорабом, об этом сообщает телеканал НТВ.



Строить храм в поселке Старое Аракчино Ильдар Ханов начал в 1994 году. Он задумывался как символ религий, культур и цивилизаций. Однако храм был не завершен, так как автор идеи отошел в мир иной в 2013 году. Теперь бывший прораб объекта Мансур Калимуллин объявил себя хозяином здания и теперь не пускает сюда родного брата покойного.



«Он не брат, я его называю родной враг, он хочет все продать и здесь какую-то коммерческую структуру сделать, сестра тоже такая, то же самое», – приводит слова Мансура Калимуллина, распорядителя Вселенского храма телеканал.



Однако, по словам брата умершего всё происходящее – рейдерский захват.



«Это рейдерский захват, никаких прав он не имеет, но никого не пускает, ни меня, ни сестру, ни племянницу, это такой рейдерский захват — 100%», – говорит Ильгиз Ханов, брат архитектора храма Ильдара Ханова.

Строительство Храма Ильдар Ханов начал в 1994 году. Службы и обряды здесь никогда не проводились, объект задумывался как символ религий, культур и цивилизаций.



Однако, юридически наследовать нечего. Художник не оформил разрешения на строительство. А потому с юридической точки зрения, это незаконная постройка.



Сейчас стороны конфликта ждут, когда Министерство решит, какой статус присвоить сооружению. Государство будет следить за сохранностью храма, если его признают памятником регионального значения.



Фото: paranormal-news.ru



