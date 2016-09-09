Представителям южноуральских СМИ рассказали, что за последний месяц правоохранительные органы буквально завалили жалобами от представителя партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга.

Напомним, что бизнесмен начал высказывать свои обвинения в адрес информационного агентства Ura.ru. Он назвал журналистов причастными к организованной преступной группировке. Другое СМИ - газету «Возрождение Урала» - он назвал экстремистской. За несколько недель подобным нападкам подверглись также и несколько других изданий Южного Урала.

Отметим, что по информации от главного редактора газеты «Возрождение Урала» Константина Буркова, обвинения в адрес этого издания начались с момента печати спецвыпуска, посвященного Валерию Гартунгу.

Все материалы в спецвыпуске были основаны на документах и мнениях известных на Южном Урале людей, - рассказал Константин Бурков. - После выхода газеты меня лично и наших сотрудников неоднократно вызвали в отдел УВД по борьбе с экстремизмом. Кроме этого, у распространителей данного номера была изъята весомая часть тиража.

По мнению председателя Союза журналистов Челябинской области Ольги Давиденко, в данной ситуации прослеживается явное нарушение принципа свободы слова. Союз журналистов Южного Урала подготовил соответствующее обращение в Союз журналистов России и Совет по правам человека.