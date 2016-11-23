Напомним, что в канун выборов авторы текстов одного из номеров издания были обвинены в клевете и экстремизме.

Следственные органы переключили свое внимание на автора одной из статей - «Предательство интересов России. Валерий Гартунг и Чеченская война», которую написал очевидец событий 1997 года Павел Большаков. Ему передано постановление о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь сотрудники редакции публично сообщили о своей уверенности в том, что дело против Павла Большакова так или иначе обернется делом против Валерия Гартунга.