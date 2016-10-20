На сайте российской авиакомпании «Азур эйр» сообщается, что с 21 октября из Казани стартует авиарейс на индийский курорт Гоа. Перелеты будут осуществляться «Боингом-757−200» вместимостью 238 человек.
Кроме Казани новая зимняя программа полетов на Гоа стартует еще в нескольких городах, среди которых Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Полеты из Москвы и Екатеринбурга стартовали ранее в октябре.
«Для нас приоритетно открывать новые рейсы с учетом вылетов не только из Москвы, но и из региональных аэропортов. Таким образом, мы предоставляем возможность нашим пассажирам из регионов оптимально планировать свой отдых, вылетать из ближайших к ним аэропортов и не тратить время на пересадки и стыковочные рейсы», — заявил гендиректор авиакомпании Михаил Крицкий.
Фото: spiritusblog.ru