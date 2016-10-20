В редакцию Metro-Петербург приходят десятки писем от читателей с фотографиями своих любимцев на конкурс "Мой кот может так!". Истории, которые петербуржцы рассказывают о своих пушистых питомцах, заслуживают отдельного внимания. Вот лишь некоторые из них. "Наш кот Семён по утрам нам делает массаж лапками, а недавно выучил новый трюк: чтобы разбудить нас, он залазит на стол и садится на клавиатуру, компьютер включается, потому что он находится в спящем режиме. Однажды я выключила этот режим на...