Вчера, 28 сентября, специалисты РМК подписали с Кыштымом партнерский договор о сотрудничестве, который позволит расширить помощь предприятия для улучшения качества жизни кыштымцев.

Напомним, что за годы работы КМЭЗ сделал многое для развития спорта, культурной жизни и образования Кыштыма. На баланс города были переданы Дом Культуры и готовится перейти санаторий-профилакторий. Вкладываются сотни тысяч рублей на поддержку юных талантов и оздоровление детей. Завод регулярно принимает активное участие в подготовке Дня города, Дня металлурга, ведется поддержка социально-значимых объектов.

После подписания договора о партнерстве это сотрудничество будет расширено.