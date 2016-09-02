Они получили чудесные подарки на свой первый День знаний.

Пеналы, тетради, дневники, а также все необходимые канцелярские принадлежности лежали в удобном школьном ранце, который был изготовлен по специальному заказу РМК. Легкий, прочный и удобный, он совместил в себе все требования докторов, пожелания родителей и детей. Кроме того, на ранце была специально размещена световая полоса, которая реагирует на движение и звук. Теперь каждый первоклашка будет хорошо заметен и в сумерках, и в темноте.

Отметим, что прекрасная традиция помогать родителям собирать своих первоклассников в школу стартовала уже 10 лет назад. Поначалу приятные подарки получали школьники Карабаша, но со временем география расширилась и на другие территории, где у РМК есть свои производства. В этом году на подарки детям было потрачено более полутора миллионов рублей.