Основную часть выставки представила Группа компаний PREMIER, где были размещены проекты, связанные с работой Русской медной компанией. Особый интерес представила миниатюра штаб-квартиры РМК, который строится на берегу реки Исеть в центре Екатеринбурга. Это — первый проект в России, построенный по замыслу британского архитектора Нормана Фостера.

Кроме того, гости выставки восхитились макетом «Екатерининского парка» - будущего жилого квартала в столице Урала, который появится уже в 2019 году. В нем предусмотрено, казалось бы, все для комфортной жизни: около 300 тысяч квадратных метров жилья, школы, детские сады, а также церковь, зоны отдыха, рынок, спорткомплекс и многое другое. Новый микрорайон планируется построить в самом сердце Екатеринбурга — в квартале, ограниченном улицами Мамина-Сибиряка, Азина, Шевченко и Свердлова.

На презентации обсуждение проектов РМК заняло порядка двух часов. В зале яблоку некуда было упасть. Отметим, что презентация получила прекрасные отклики от первых лиц Урала.