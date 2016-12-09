До финала дошли не все. Всего на состязание заявлялись 40 студентов старших курсов, однако в финальной части участвовали лишь 15 из них. Напомним, что еще в мае РМК подписала контракт о сотрудничестве с МГТУ и объявила о предстоящем конкурсе.

Финал был непростым: за 15 минут студентам нужно было решить практическую задачу из сферы горно-добывающего комплекса, а также обосновать свое решение и ответить на все вопросы жюри. В итоге в список кадрового резерва РМК вошли:

Любовь Бортновская– Маркшейдерское дело, 5 курс

Анна Куватова – Шахтное и подземное строительство, 6 курс

Георгий Петров– Маркшейдерское дело, 5 курс

Андрей Тарабаев– Шахтное и подземное строительство, 6 курс

Максим Юсупов– Открытые горные работы, 3 курс