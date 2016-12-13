18 декабря в России отмечается День работников органов ЗАГСа в России.



Metro поговорило с казанскими регистраторами, которые рассказали о своей интересной работе.



Юлия Мухамедова, 37 лет



Мы не чёрствые!

Для меня самое сложное в профессии работника ЗАГСа то, что независимо от настроения или плохого самочувствия – ты всегда должна с искренней улыбкой на лице, с теплотой в душе достойно выполнять свою работу. Работа регистратора не такая праздничная, как кажется, но мы по-настоящему радуемся за молодожёнов!



Что касается интересных случаев, то за те 14 лет, что я провожу церемонии бракосочетания, многие пары творчески подходили к событию. Были и велосвадьбы, и байкерские, и даже пиратские. В любом случае, я считаю, каждая свадебная пара неповторима! К счастью, в моей практике не встречались молодожёны, которые говорили «нет» на свадебной церемонии. Зато встречались граждане, которых я регистрировала уже повторно, и, естественно, с другими супругами .



На мой взгляд, люди сегодня стали вступать в брак более осознанно. Об этом говорит статистика снижения количества расторжения браков. Вырос также и возраст лиц, вступающих в брак.



Гульнара Хафизова, 43 года



Свадьба – спектакль



Стаж моей работы в органах ЗАГС – 14 лет. В детстве, как и многие девочки, мечтала стать актрисой. Актрисой я не стала, но нашла своё призвание в проведении торжественных регистраций брака. Ведь каждая регистрация – это маленький спектакль.



Я могу прийти на работу без всякой энергетики. Но когда входишь в зал, всё — ты на сцене! В этот момент совершенно неважно, какое у тебя самочувствие или что случилось 10 минут назад.



Многие думают, что в ЗАГСе каждый день – праздник. Наверное, действительно, за видимой лёгкостью, праздностью всем кажется, что для нас это всё – просто шаблонные слова. Но на самом деле это очень большой душевный и эмоциональный труд. Только представьте, иногда летом приходится регистрировать до 50 пар в день.



В моей практике было много интересных событий, связанных с церемонией бракосочетания. Но самое запоминающееся, наверное, когда на мой вопрос: «Согласны ли вы?» – невеста вдруг ответила «нет», развернулась и убежала.



Есть случаи, когда при оформлении документов видишь, что жених и невеста – бывшие супруги. И этот факт только радует.



Наталья Тазиева, 33 года



Любить не поздно

Я даже и представить себе не могла, что буду

работать в ЗАГСе, хотя уже почти 10 лет я работаю регистратором и ничуть об этом не жалею.



Часто гости говорят:

«А что, молодые девушки

в ЗАГСе тоже работают?

А мы думали, сейчас к нам выйдет взрослая женщина и начнёт томным голосом рассказывать о семье и браке».



Иногда на регистрацию молодожёны и гости приходят в совершенно нетрадиционных для свадьбы нарядах. Недавно регистрировалась пара, и все были в футболках и джинсах. Бывают ещё панки, готы, байкеры. В народных костюмах или стилизованной одежде с вышивкой тоже приходят. Конечно, такие молодожёны всегда привлекают к себе особое внимание.



Сейчас нередко встречаются возрастные пары. Меня всегда удивляет и восхищает, с какой нежностью и искренностью люди могут любить друг друга, несмотря на почтенный возраст. Есть такая поговорка: «Любви все возрасты покорны». И, глядя на такие пары, начинаешь понимать, что это действительно так.



Текст: Регина Шагеева

Фото: web-mirror.ne, пресс-служба исполкома Казани



